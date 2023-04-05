Тюменский инженер готовит к работе робота-лаборанта для различных отраслей

предоставлено Вячеславом Худышкиным предоставлено Вячеславом Худышкиным

Инженер-исследователь Тюменского государственного университета Вячеслав Худышкин второй год работает над созданием робота-лаборанта, который пригодится в нефтегазовой, фармацевтической и пищевой отраслях. Спрос на "умных" лаборантов есть и у ресурсоснабжающих организаций.

В интервью корреспонденту "Тюменской линии" Вячеслав Худышкин рассказал, что идея робота-лаборанта возникала пару лет назад, когда он сам работал химиком и видел проблемы, связанные с автоматизацией определенных процессов. Смена работы помогла понять юному ученому, как сделать это конкретно.

Идею робота для лабораторных работ Вячеслав представил на конкурс программы "УМНИК" Фонда содействия инновациям и получил грант в 500 тыс. рублей.

"Средства пошли на покупку расходников, деталей, часть материалов была предоставлена университетом. Прототип уже готов, сейчас дописывается программное обеспечение для простого управления новой техникой. В этом мне помогает коллега Евгений Губин", - говорит инженер.

Тюменская разработка в пять раз дешевле аналогов из Германии и США, подсчитали ученые. Машина сделает работу химиков безопаснее и эффективнее, утверждает автор идеи, который планирует усовершенствовать опции уникальным методом — твердофазной экстракцией. Это сократит время пробоподготовки, уменьшит расход растворителей и поднимет точность анализа.

"Робот-лаборант способен заменить половину рабочего времени одного сотрудника, исключает риск контакта с биожидкостями и возможные человеческие ошибки при исследованиях", - отметил Вячеслав Худышкин.

Для завершения работы над роботом разработчики планируют подать заявку на грант проекта "Студенческий стартап". Максимальная сумма 1 млн рублей пойдет на создание предпродажного прототипа. В массовую продажу его выпустят в 2025 году.

Всего в Тюменской области 385 проектов получили поддержку по программе "УМНИК" с 2010 по 2021 годы. Итоги конкурса 2022 года подведут в июне.

Анжела Лебедева