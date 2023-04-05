Жители Тюменской области подали более 105 тысяч налоговых деклараций

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская область" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская область"

Более 105 тыс. налоговых деклараций подали жители Тюменской области с января 2023 г. При этом 80 % из них - на получение имущественного и социального налогового вычета. Общая сумма налогов, которая подлежит возврату, составляет более 2,1 млрд рублей.

Об этом рассказала заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы по Тюменской области Ольга Иванова на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" 5 апреля.

"На сегодняшний день представлено более 105 тысяч деклараций по форме 3-НДФЛ, что уже превысило уровень аналогичного периода прошлого года. Из общего объема 95 процентов поданы в электронном виде через сервис личный кабинет налогоплательщика для физических лиц. Уже проверено 83 процента деклараций", - пояснила заместитель руководителя.

По ее словам, увеличение количества деклараций произошло за счет введения в 2022 г. возможности получить налоговый вычет за расходы на физкультурно-оздоровительные услуги.

Срок подачи деклараций заканчивается 2 мая. Их обязаны предоставить более 45 тыс. жителей региона.

Оксана Корнеенкова