Два инжиниринговых предприятия стали участниками тюменского Нефтегазового кластера

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Два инжиниринговых предприятия стали участниками тюменского Нефтегазового кластера. Таким образом, ассоциация объединяет 114 компаний Тюменской области и других регионов страны.

Решения новых резидентов направлены на реверс-инжиниринг и разработки в сферах электроэнергетики и добывающей промышленности, сообщает департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области.

Тюменская компания "ИНТЭКС" поставляет металлообрабатывающие инструменты, оказывает инжиниринговые услуги и техсопровождение. Также она организует поставки оборудования в рамках параллельного импорта.

Второй участник - ООО "Электропромсервис" из Каменск-Уральского. Предприятие уже 15 лет создает и внедряет комплексные решения в энергетике - от конструирования до ввода в эксплуатацию. Проекты реализованы и на Крайнем Севере, и в Африке.

В ведомстве отметили, что в нефтегазовом кластере развиваются компетенции по реверс-инжинирингу для топливно-энергетического комплекса. А всё высокотехнологичное востребовано не только на внутреннем, но и на международном рынках.