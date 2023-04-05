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Два инжиниринговых предприятия стали участниками тюменского Нефтегазового кластера

Экономика, 17:31 05 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Два инжиниринговых предприятия стали участниками тюменского Нефтегазового кластера. Таким образом, ассоциация объединяет 114 компаний Тюменской области и других регионов страны.

Решения новых резидентов направлены на реверс-инжиниринг и разработки в сферах электроэнергетики и добывающей промышленности, сообщает департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области.

Тюменская компания "ИНТЭКС" поставляет металлообрабатывающие инструменты, оказывает инжиниринговые услуги и техсопровождение. Также она организует поставки оборудования в рамках параллельного импорта.

Второй участник - ООО "Электропромсервис" из Каменск-Уральского. Предприятие уже 15 лет создает и внедряет комплексные решения в энергетике - от конструирования до ввода в эксплуатацию. Проекты реализованы и на Крайнем Севере, и в Африке.

В ведомстве отметили, что в нефтегазовом кластере развиваются компетенции по реверс-инжинирингу для топливно-энергетического комплекса. А всё высокотехнологичное востребовано не только на внутреннем, но и на международном рынках.

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# инжиниринг , нефтегазовый кластер , оборудование , резиденты

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