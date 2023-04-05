Сенатор РФ Павел Тараканов оценил содержание общественных пространств в Голышманово

| Фото: АНО ИЦ "Голышмановский вестник". | Фото: АНО ИЦ "Голышмановский вестник".

Чистоту улиц и ухоженные общественные пространства отметил сенатор РФ Павел Тараканов во время работы в Голышмановском городском округе.

"Мне очень нравится бывать в муниципалитетах Тюменской области. Каждый по-своему особенный. Порадовало, как сотрудники предприятий и учреждений увлечены своим делом. С какой любовью они рассказывают об истории края, с каким азартом говорят о планах по развитию производства", — рассказал он.

Как сообщает инфоцентр правительства Тюменской области, Павел Тараканов посетил предприятие по производству мукомольно-крупяной продукции, ряд учреждений социальной сферы и культуры, оценил темпы строительства бассейна. Также он встретился с предпринимателями, которые подняли вопросы о сбыте сельскохозяйственной продукции в сетевых магазинах и величине процента за эквайринг. Все обращения взяты на контроль.