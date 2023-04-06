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Видеосюжет о строительстве третьего уровня развязки Мельникайте - Дружбы в Тюмени

Экономика, 17:41 06 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Строительство третьего уровня развязки Мельникайте — Дружбы началось в Тюмени в апреле 2022 года. Работы завершатся до 1 декабря 2024 года. Генподрядчик объекта – АО "Мострострой-11" — сейчас занимается устройством крайней опоры прямого хода в створе улицы Мельникайте.

Бригаде мостостроевцев предстоит смонтировать 12 балок длиной 33 метра каждая. Всего нужно установить 3 тыс. 280 тонн металлоконструкций. Кстати, вес одного блока составляет 37 тонн. Работы по сборке и монтажу завершат к осени 2023 года.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Параллельно пройдут работы по устройству подпорных стен развязки, основного хода, ливневой канализации и переустройство инженерных сетей: газоснабжения, электроснабжения, сетей связи.

Анжела Лебедева

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# Мостострой 11 , развязка , строительство мостов , улица Мельникайте

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