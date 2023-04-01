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Авиакомпания "Ямал" построит ангар для самолетов в тюменском Рощино до июня 2023 года

Экономика, 15:05 10 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ангарный комплекс для технического обслуживания самолетов авиакомпания "Ямал" строит на территории аэропорта Рощино с конца 2021 года. Объект готов на 98 %. Подрядчик сдаст его в эксплуатацию до июня 2023 года.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в пресс-службе компании.

Ангар строится по программе "Сотрудничество". Финансирование выделяется из бюджетов ЯНАО, Тюменской области и основного заказчика АО "Терминал-Рощино".

Его площадь составляет 18 тыс. 824 кв. метров. Металлический каркас здания имеет высоту 28 метров, вес – 2,5 тыс. тонн. Он будет примерно такой же, как в московском Шереметьево. В трехэтажном здании будут находиться лаборатории, техпомещения, офисы сотрудников.

"Одновременно в ангаре могут находиться четыре Sukhoi Superjet или две единицы "МС-21". Пока большинство работ по техническому обслуживанию выполняется на открытом воздухе, на стоянке аэропорта Рощино", - уточнили в пресс-службе.

Ангар оснастили инновационной системой пожаротушения – при обнаружении очага возгорания робот направит четкую струю воды в источник.

Новый объект позволит авиакомпании выполнять целый комплекс работ по техобслуживанию техники, здесь появятся новые рабочие места. Компания сможет приглашать на обслуживание и самолеты других перевозчиков.

"Введение в строй ангара позволит создать все условия для безопасных перелетов пассажиров, сделает технику еще надежней", - заверили в авиакомпании "Ямал".

Анжела Лебедева

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# авиакомпания Ямал , аэропорт Рощино , сотрудничество

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