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Тюмень примет первенство области по конному спорту на пони

Спорт, 09:20 12 апреля 2023

департамент спорта Тюменской области | Фото: департамент спорта Тюменской области

Первенство области по конному спорту среди всадников на пони пройдет в Тюмени 13-15 апреля. Как сообщает региональный департамент по спорту, в соревнованиях примут участие спортсмены от 9 до 16 лет.

Участники будут состязаться в конкуре и выездке. В конкуре всадник с лошадью должен будет пройти маршрут, преодолевая установленные на нем разрушаемые препятствия. В выездке наездники продемонстрируют искусство управления лошадью.

Соревнования пройдут на базе КСК "Олимпия" по адресу п. Боровский, объездная дорога на Омск, 9 км. Вход свободный.

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# конный спорт

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