Тюменское предприятие вложит 60 млн рублей в цех металлообработки деталей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Промышленное предприятие в Тюмени расширит действующий бизнес и построит производственный цех металлообработки по изготовлению деталей технологического оборудования для нефтегазовой отрасли, машиностроения, АПК. Стоимость проекта - 60 млн рублей. Создадут 32 рабочих места.

Проект представили на заседании экспертного совета Инвестиционного агентства Тюменской области. Всего здесь рассмотрели четыре новых бизнес-идеи.

"Общий объем инвестиций - 350 миллионов рублей. Для реализации проектов инвесторы планируют привлечь как собственные, так и кредитные средства, а также воспользоваться мерами господдержки: инвестиционными займами и программой лизинга", - уточнили в агентстве.

Строительная компания Тюмени вложит 150 млн рублей в возведение двухэтажного спортивного комплекса с большой и малой ледовыми аренами для занятий хоккеем, шорт-треком, кёрлингом, общей площадью 4 тыс. 500 кв. м.

Модернизацией действующего фитнес-клуба планирует заняться тюменский предприниматель. Он заверил экспертов, что это позволит клубу соответствовать передовым стандартам оказания фитнес-услуг, а также увеличит вместимость на 25 %. Стоимость проекта – 70 млн рублей.

Запустить вторую очередь туристического комплекса со строительством нескольких домиков-бань и нежилого здания с двумя плавательными бассейнами в ближайшее время намерен предприниматель из Тюмени. Будут выполнены работы и по благоустройству территории. По оценке инвестора стоимость проекта – 70 млн рублей, 10 новых сотрудников получат работу.

Представленные бизнес-идеи нашли поддержку членов экспертного совета. После включения в реестр им будет оказано комплексное сопровождение на всех стадиях реализации, сообщает региональное инвестагентство.