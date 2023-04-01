  • 12 апреля 202312.04.2023среда
  • USD82,1799
    EUR89,7271
  • В Тюмени 6..8 С 3 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Житель Тюменской области за пьяную езду остался без автомобиля

Происшествия, 16:52 12 апреля 2023

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Автомобиля Ford Focus лишился житель с. Армизонское, отказавшийся пройти медосвидетельствование на состояние опьянения, сообщает прокуратура Тюменской области.

Установлено, что в январе 35-летний мужчина, подвергнутый административному наказанию за пьяную езду, вновь сел за руль и поехал домой из д. Бузаны.

В пути его остановили сотрудники дорожно-патрульной службы, но от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался.

Суд назначил ему 340 часов обязательных работ, на два с половиной года лишил прав, а его автомобиль конфисковали в доход государства.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# пьяная езда , суд

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:42 12.04.2023Тюменская пенсионерка за "спасение" дочери отдала мошенникам 200 тысяч рублей
16:52 12.04.2023Житель Тюменской области за пьяную езду остался без автомобиля
15:02 12.04.2023Житель Адыгеи обманывал тюменцев при продаже арматуры
14:29 12.04.202320 миллионов рублей отдали мошенникам жители Тюменской области