Житель Тюменской области за пьяную езду остался без автомобиля

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Автомобиля Ford Focus лишился житель с. Армизонское, отказавшийся пройти медосвидетельствование на состояние опьянения, сообщает прокуратура Тюменской области.

Установлено, что в январе 35-летний мужчина, подвергнутый административному наказанию за пьяную езду, вновь сел за руль и поехал домой из д. Бузаны.

В пути его остановили сотрудники дорожно-патрульной службы, но от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался.

Суд назначил ему 340 часов обязательных работ, на два с половиной года лишил прав, а его автомобиль конфисковали в доход государства.