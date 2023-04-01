Михаил Мишустин посетит в Тюмени физико-математическую школу и ряд предприятий

| Фото: government.ru (архив) | Фото: government.ru (архив)

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетит Тюменскую область 13 апреля, сообщает информационный центр регионального правительства.

В ходе поездки в регион председатель правительства побывает в физико-математической школе, осмотрит промышленное предприятие и лабораторно-исследовательский центр. Михаил Мишустин также проведет встречу с губернатором Тюменской области Александром Моором.

В рабочей поездке премьер-министра примут участие министр науки и высшего образования Валерий Фальков и министр энергетики Николай Шульгинов.