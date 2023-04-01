Участники I Детского культурного форума Тюменской области прокачают навыки по четырем направлениям

| Фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин | Фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин

Участники I Детского культурно-образовательного форума Тюменской области прокачают навыки по четырем направлениям: театр, музыка, медиа, изобразительное искусство. Практические занятия с подростками проведут художник, основатель стиля филумизм Игорь Рязанцев, артист Тюменского филармонического оркестра, руководитель ансамбля "Мока project" Михаил Топалиди, резидент продюсерского центра Insight People Роман Немычников и директор театра "Мимикрия" Полина Захарова.

"Мне интересен диалог с подростками. Я дам им основу, базу театра на новый лад. Проведу с ними тренинги по системе Станиславского. Буду смотреть на ребят, насколько это им интересно. Они могут взять эти базовые знания и применять их в дальнейшем", - рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" Полина Захарова.

16-летняя Алена Гребенкина - волонтер культуры из Вагайского района – для участия в первом детском культурном форуме выбрала направление "Театр". Девушка считает, что у нее есть возможность узнать много нового и привнести все это в школьную жизнь.

"Помимо волонтерской деятельности мы снимаем спектакли, создаем ролики. Театр нам нужен, чтобы получить знания о том, как показать нужные эмоции в определенный момент. Я побываю на мастер-классе, а после научу ребят, которые занимаются со мной в нашей школьной студии", - сказала Алена.

Мотивационные лекции для участников детского форума уже провели художественный руководитель и главный дирижер Тюменского филармонического оркестра Юрий Медяник, актер кино Ярослав Могильников, директор Тюменского драматического театра Сергей Осинцев и генеральный директор BAZA MEDIA Андрей Зубов.

По словам организатора III Культурно-образовательного форума Тюменской области Максима Шелунцова из Москвы, школьники за один день получат знания, которые они не найдут ни в одном учебнике.

"Есть ряд индустрий, в том числе креативные индустрии и культурные институции, которые идут вперед времени. Эти знания нужны здесь и сейчас. Сюда приезжают практики со всей Тюменской области, федеральные эксперты, которые будут делиться с подростками знаниями, которых нет в книгах", - добавил он.

В Тюменской области подростки активно вовлечены в различные культурные проекты региона, наиболее популярные – это "Волонтеры культуры" и "Амбассадоры Пушкинской карты". Форум для детей – возможность понять их спрос на культурный продукт, считает директор регионального департамента культуры Елена Майер.

"Молодежь формирует атмосферу, современные подходы, на которые мы должны отвечать. Они являются активными потребителями культурных продуктов и кому, как не им, говорить, что нужно в будущем. Мы уверены, что форум поможет им увеличить плотность коммуникаций, они пообщаются в кругу единомышленников", - говорит Майер.

Напомним, Детский культурно-образовательный форум организован в рамках III Культурно-образовательного форума. Его участниками стали 80 школьников от 14 до 18 лет из всех муниципалитетов области.

Форум проходит в рамках реализации национального проекта "Культура".

Анжела Лебедева