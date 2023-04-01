В Тюмени водитель "копейки" устроил дрифт на улицах города

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Любителя опасной езды 19-летнего водителя автомобиля ВАЗ-2101 задержали сотрудники ГИБДД в Тюмени.

Молодой человек устроил "дрифт" по улицам Широтной, Дмитрия Менделеева и Николая Зелинского. Водительские права тюменец получил три месяца назад, полис ОСАГО у него отсутствует.

Автоинспекторам свое опасное поведение на скользкой дороге он пояснил глупостью, пообещав больше так не делать. Водитель привлечен к административной ответственности по ст.12.37 ч. 2 КоАП РФ.