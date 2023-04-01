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Тюменца ждет суд за кражу денег из кассы магазина

Происшествия, 15:30 17 апреля 2023

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Тюменец, подозреваемый в хищении денег из кассы магазина, предстанет перед судом. Как сообщает прокуратура Тюменской области, ущерб составил 13 тыс. рублей.

По версии следствия, вечером 2 марта ранее судимый 28-летний местный житель в магазине "Продукты" по улице Н. Чаплина увидел в кассе деньги. Воспользовавшись отсутствием в торговом зале продавца, он похитил наличные.

Личность подозреваемого установили по камерам видеонаблюдения. Уже на следующий день после допроса он дал признательные показания.

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# кража , суд

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