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Первый участок магистрали М-8 в Тобольске сдадут в 2023 году

Экономика, 11:30 18 апреля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Первый участок магистрали М-8 в Тобольске сдадут в 2023 году. В ближайшее время подрядчик АО "ТОДЭП" приступит к укладке инженерных сетей, чтобы начать работы по устройству полотна.

Об этом глава Тобольска Максим Афанасьев сообщил в своих соцсетях.

"В этом году ремонт дорог в городе начнут с улицы Знаменского. В планах - при благоприятных погодных условиях - приступить к работам в начале мая", - уточнил глава города.

Кроме того, начата подготовка к реконструкции дамбы на Левобережье. Уже подписан контракт. К работам подрядчик приступит в июне, после пика паводка. Сдать объект он должен в ноябре текущего года.

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# дамба , строительство дорог , Тобольск

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