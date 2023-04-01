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Почетной грамотой президента РФ за восстановление Крымского моста отмечен тюменец Павел Бочкарев

Политика, 12:14 18 апреля 2023

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Руководитель техслужбы объеденного гаража тюменского региона филиала АО "Мостострой-11" территориальной фирмы "Мостоотряд-36" Тюмени Павел Бочкарев награжден почетной грамотой президента РФ Владимира Путина на восстановление Крымского моста.

Распоряжение о списке людей, занятых на ремонте моста, опубликовано на сайте Кремля 17 апреля. Девять специалистов отмечены по решению Путина почетными грамотами. Еще 10 человек получат благодарности.

По информации РИА Новости, в октябре 2022 года на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова. Железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановлено по одной ветке. 5 декабря было возобновлено движение по правой автомобильной части моста, 23 февраля открылось движение по левой части.

Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах и железнодорожным транспортом. Перемещение грузовиков производится через паромную переправу. В марте вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял, что движение по обоим путям железнодорожной части Крымского моста планируется запустить к началу лета.

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# Крымский мост , Мостострой 11

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