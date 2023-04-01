АПК дополнило ключевые направления стратегии цифровой трансформации Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сельское хозяйство стало 12-м ключевым направлением стратегии цифровой трансформации Тюменской области. В агропромышленном и рыбохозяйственном комплексах применяют технологии, которые повышают эффективность производства и сбыта, конкурентность агропредприятий региона.

Решение о расширении списка стратегии принято на заседании комиссии по цифровому развитию с участием губернатора Тюменской области Александра Моора. Об этом сообщает региональный департамент информатизации.

Вместе с тем в ведомстве отметили, что в стратегию включено 54 проекта по внедрению цифровых технологий в 12 ключевых отраслях. Её реализация рассчитана до 2024 года. Наибольшее число инициатив приходится на госуправление, здравоохранение, образование и социальную сферу.