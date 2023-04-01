В Тюмени в районе "Юго-Западный" реализуют четыре проекта с привлечением инфраструктурного кредита

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Четыре проекта с привлечением инфраструктурного бюджетного кредита реализуют в жилом районе "Юго-Западный" между Московским и Червишевским трактами южнее ТКАД. В 2023 году здесь завершится строительство школы на 1 тыс. 200 мест и транспортной развязки на примыкании обхода д. Ожогино к автомобильной дороге Р-254 "Иртыш", сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Также в районе продолжается строительство улицы Ф. Салманова. В 2024 году начнется строительство улиц в планировочном районе Комаровский (южнее ул. Голышмановской).

Инструмент ИБК способствует выполнению задач национального проекта "Жильё и городская среда", заметили эксперты.

В "Юго-Западном" проживает более 30 тыс. жителей. 125 многоквартирных домов введены в эксплуатацию, ещё 72 находятся в стадии строительства. Активно возводится социальная и транспортная инфраструктура. С 2018 года открыты школа, два детских сада и поликлиника.