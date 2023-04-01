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В Тюмени на улице Павлова выгорело около 180 "квадратов" жилой застройки

Происшествия, 21:05 18 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пожар на ул. Павлова в Тюмени начался около 19 часов. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны наблюдалось открытое горение кровли частного жилого дома и надворных построек. В данный момент пожар полностью ликвидирован, сообщает региональное управление МЧС.

"Благодаря слаженным и профессиональным действиям тюменских огнеборцев пожар был оперативно локализован, перехода огня на соседние строения не допущено. В настоящее время пожар ликвидирован, ведутся работы по разборке и проливке конструкций. Сведений о погибших и пострадавших к данному часу не поступало", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Общая площадь пожара составила около 180 кв.метров. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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