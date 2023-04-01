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В Тюмени двое детей попали под колеса автомобилей

Происшествия, 12:58 19 апреля 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Двое детей пострадали на дорогах Тюмени 18 апреля, сообщает региональная Госавтоинспекция.

У дома № 122/1 по ул. Чаплина автомобиль Kia Soul сбил 11-летнего пешехода.

Мальчик переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенок получил травмы.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Во дворе дома по ул. Верхнетарманской автомобиль "Лада Веста" наехал на юного велосипедиста. По предварительным данным, 10-летний мальчик неожиданно выехал на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля и получил травмы.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , дети , ДТП

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