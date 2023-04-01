Более 11 тыс. гостей Тюменской области воспользовались программой лояльности "Сибирское гостеприимство"

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Более 11 тыс. гостей Тюменской области воспользовались программой лояльности "Сибирское гостеприимство" с момента её запуска, в 2020 году. На сегодня в ней участвуют более 70 объектов отрасли. Для сравнения, в сентябре 2021 года этот показатель составлял 4 тыс. 240 человек и 40 объектов.

"В программе лояльности "Сибирское гостеприимство", интегрированной в мобильное приложение Visit Tyumen, можно получить скидки и бонусы при получении услуг партнеров программы — отелей, ресторанов и других организаций сферы гостеприимства. На данный момент в программе участвует более 70 объектов", - рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" директор департамента потребрынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.

Туристам региона, чтобы получить скидку, необходимо скачать приложение Visit Tyumen, оно доступно на IOS и Android; затем кликнуть по баннеру "Сибирское гостеприимство", выбрать локацию и сгенерировать уникальный код. В среднем за насыщенный день отдыха гостям удастся сохранить 2 тыс. 158 рублей, отмечают эксперты.

Напомним, в период майских праздников ожидается, что Тюменскую область посетят более 90 тыс. туристов. Для них подготовлены 300 коллективных средств размещения с номерным фондом более 10 тыс. номеров, в том числе более 200 гостиниц.

Подробней узнать о местах отдыха и оздоровления, возможностях программы "Сибирское гостеприимство" можно по ссылке.

Анжела Лебедева