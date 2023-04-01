Тюменская область в майские праздники примет более 90 тысяч туристов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 90 тыс. туристов готова принять Тюменская область в майские праздники. Для гостей региона подготовлены различные предложения, в том числе пакетные туры.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.

"В майские праздники 2022 года Тюменская область приняла более 90 тысяч туристов, в этом году ожидается поток туристов не ниже. В этот период регион готов предложить гостям и жителям города разнообразные виды отдыха. Сформированы пакетные предложения для организованных туристов", - сказала она.

Гостям Тюменской области туроператоры предлагают воспользоваться национальными туристическими маршрутами "Романовы в Сибири", он действует с 29 апреля по 1 мая, "В Сибирь по своей воле" - с 3 по 5 мая. В пакете есть предложения по брендовым региональным маршрутам "Черное золото Сибири" и "Сибирские термы". Они запланированы с 6 по 9 мая включительно.

Мария Трофимова отмечает, что чаще всего в майские каникулы туристы приезжают в область по железной дороге.

"Популярное предложение - железнодорожные круизы. Регион можно посетить на туристическом поезде "В Сибирь", который следует по маршруту Москва – Казань – Тюмень – Тобольск – Пермь – Москва. Он рассчитан на шесть дней и пять ночей и предполагает посещение главных достопримечательностей городов с 5 по 10 мая", - добавила директор регионального департамента потребрынка и туризма.

На майских праздниках для гостей региона также доступны экскурсионные программы в Ялуторовск на "Карнавал событий", который пройдет 4 и 8 мая, экскурсии в Дом северных людей "Увас Мир Хот", 6, 10 мая, обзорные экскурсии по Тюмени и Тобольску.

Более подробная программа отдыха и оздоровления для туристов Тюменской области представлена сайте Visit Tyumen.

Анжела Лебедева