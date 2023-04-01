Тюменская компания готова использовать китайских роботов в изготовлении вагон-домов

| Фото: vk.com/tpp_to_tmn | Фото: vk.com/tpp_to_tmn

Делегация Тюменской области во время участия в Кантонской ярмарке китайского города Гуанчжоу посетила Guangzhou Risong Intelligent Technology и завод Tеch-long – одни из самых передовых высокотехнологичных компаний Китая. В составе делегации - более 20 предпринимателей региона, сообщает ТПП Тюменской области.

Генеральный директор ТОИР (Тюменский завод мобильных зданий) Пётр Федотов рассказал, что серьезно рассматривает вопрос о возможности использования роботов в процессе сборки вагон-домов: "Вчера я увидел стенды этой компании на выставке, а сегодня мы уже смотрим их реальное производство. Современная команда и готовность работать с Россией вселяет надежду! Уверен, что внедрение робототехники на нашем заводе значительно сократит время сборки продукции и повысит конкурентоспособность по цене".

Risong Intelligent Technology занимается предоставлением клиентам полного набора интеллектуальных и гибких производственных системных решений. Продукция включает роботизированные автоматизированные производственные линии, рабочие станции и аксессуары.

По словам руководителя дивизиона направления переработки АРСИБ-Агро Серго Степаняна, важной является тема модернизации производственных линий на производствах, поэтому китайский рынок производителей интересен.

"Очень интересно было посещение сегодня завода китайской компании Tеch-long, у которой есть представительство в России. Знакомство с работой предприятия позволяет уже более уверенно выстраивать отношения с китайскими компаниями. После возвращения в Тюмень начнём прорабатывать все необходимые детали сотрудничества", - добавил он.

На выставке в Китае представлено более 35 тыс. экспонентов из 200 стран мира. Она работает с 15 по 19 апреля.

В поездке от Тюменской области участвуют компании: ТюменьПрибор, Сибжилстрой, ЮниХи, Акви-Технолоджи, Тюменская нерудная компания и другие.