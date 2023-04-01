Работу с наказами избирателей обсудили тюменские депутаты

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

403 из 481 наказа жителей, поступившего в работу депутатам Тюменской городской думы VII созыва, выполнены или находятся в стадии исполнения.

Работу с наказами депутаты рассмотрели на заседании постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету 19 апреля.

Как сообщил членам комиссии директор городского департамента экономики и стратегического развития Сергей Толстых большинство из них касается благоустройства дворов и зон отдыха, капитального ремонта домов и строительства школ и детских садов, ремонта тротуаров и дорог.

"Стоит констатировать, что подавляющее большинство тех наказов, что направили нам жители, уже реализованы, либо будут выполнены в ближайшей перспективе", - сказал заместитель председателя гордумы Дмитрий Осипов.

Он подчеркнул, оставшиеся нереализованными на практике наказы перейдут в работу тюменских депутатов нового созыва городской думы. "Каждое мероприятие будет обязательно доведено до своего логического завершения", - заверил Дмитрий Осипов.

Подводя итоги работы, председатель постоянной комиссии Иван Романчук отметил, в рамках работы с наказами удалось достичь потрясающего результата. "Постоянно ведется плодотворная совместная работа депутатов и администрации Тюмени по созданию комфортной и благоприятной для жителей города среды", - подчеркнул он.

Николай Ступников