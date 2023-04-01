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Главу Тюмени включили в состав Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления

Политика, 18:24 19 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Главу Тюмени Руслана Кухарука включили в состав Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления и состав Президиума этого Совета. Соответствующий указ подписал Владимир Путин 19 апреля 2023 г., сообщает пресс-служба администрации города.

В ноябре 2022 г. главы российских городов предложили и единогласно поддержали кандидатуру Руслана Кухарука на должность сопредседателя Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

На страницах в соцсетях глава областной столицы отметил, что в модели системы единого управления не должно быть противоречий, жителям важно, чтобы новый механизм работал точно, как часы. Он пообещал коллегам отстаивать интересы органов местного самоуправления и решать возникающие вопросы в высших органах власти.

Добавим, на прошлой неделе Руслан Кухарук участвовал в проекте "Муниципальный диалог". Это цикл мероприятий, направленных на совершенствование механизма управления территориями и повышение эффективности местного самоуправления. Было обозначено больше 80 тыс. инициатив по 13 направлениям. Лидирующими темами стали: кадровый потенциал и популяризация муниципальной службы; экономика муниципалитета и финансы; контроль и надзор, развитие территорий.

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# местное самоуправление , Руслан Кухарук

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