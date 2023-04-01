Правый поворотный съезд на пересечении Обхода Тюмени и ул. Мельникайте построят до 1 августа

| Фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин | Фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин

Правый поворотный съезд строят в Тюмени на пересечении Обхода с ул. Мельникайте. Его протяженность составит 622 м. Строительство данной дороги позволит снизить пробки на 37 %.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил начальник управления автомобильных дорог Тюменской области Андрей Ковалев.

"Водители получат возможность не заходить в кольцо обхода, а выезжать сразу к двум крупным торговым центрам города. Территория нам позволяет это все реализовать. Контракт заключен в сентябре 2022 года, в прошлом году здесь выполнили часть подготовительных мероприятий. Все работы будут закончены к 1 августа этого года", - уточнил он.

| Фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин | Фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин

Ширина однополосной дороги составит 5 м, параллельно с ней будет идти тротуар – 2,25 м. Для организации безопасности пешеходов строители высадят зеленую изгородь.

Необходимость строительства новой дороги в микрорайоне, по оценке специалистов управления автомобильных дорог, связана с транспортным моделированием: растет количество машин, активно строятся новые жилые кварталы.

"Мы сейчас занимаемся проектированием пробивки улицы Мельникайте, то есть с этого кольца мимо ЖК "Апрель" на Червишевский тракт. В преддверии этого мы стараемся освободить существующий трафик по кольцу", - отметил Андрей Ковалев.

Подобные проекты в Тюмени уже реализованы по транспортной развязке Мельникайте – Широтная – Чаплина со стороны Чаплина есть отдельный правоповоротный съезд.

Средства на реализацию проекта строительства правоповоротного съезда на пересечении Обхода Тюмени и Мельникайте выделяются из регионального бюджета – 80 млн 400 тыс. рублей.

Анжела Лебедева