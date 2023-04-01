Благоустройство Школьного сквера в Тюмени началось с планировки газонов

| Фото: пресс-служба администрации Тюмени | Фото: пресс-служба администрации Тюмени

С планировки газонов началось благоустройство Школьного сквера в Тюмени. Позднее демонтируют опоры освещения по всей линии, проведут фрезерование покрытий и начнут демонтаж тротуаров, сообщает пресс-служба администрации города.

Как сообщил начальник строительного участка ООО "ТюменьТрассСтрой" Александр Ермаков, в сквере проложат тротуары с асфальтобетонным покрытием и дорожки из брусчатки, установят детские игровые комплексы и площадки для отдыха, оборудуют турниковую и тренажерную зоны, предусмотрят место для установки панна-футбола и скейт-парка. Появится площадка для выгула собак.

Добавим, ранее рабочие провели омолаживающую и санитарную обрезку деревьев, обвязали их стволы, чтобы не повредить в процессе работ, убрали малые архитектурные формы.

Благоустройство Школьного сквера ведется по нацпроекту "Жилье и городская среда". Напомним, сейчас идет голосование за понравившиеся дизайн-проекты для пяти тюменских территорий, которые благоустроят через год.