В Тюмени с мая 2023 года получить место для размещения фудтраков можно в один клик

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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В конце мая 2023 года в Тюмени начнут принимать электронные заявки на размещение фудтраков, автолавок и тележек, сообщил заместитель главы города Пётр Вагин.

"Алгоритм подачи прост и понятен. Важно, что заявка подается на одно место. Например, если на набережной определенное количество мест для фудтраков, то заявку предприниматель подает, выбирая конкретную точку на набережной, - рассказал он. - Электронная заявка подается через портал муниципальные услуги Тюмени с использованием ЕСИА (Единой системы идентификации и аутентификации)".

Город предоставляет площадки на безвозмездной основе, обеспечивая подключение к электросетям и порядок на прилегающей территории.

Напомним, что в Тюмени существует реестр фудтраков. Если владелец фудтрака не включен в реестр, то как только предприниматель о себе заявит, его данные туда внесут. Главное условие – статус хозяйствующего субъекта, пояснили в департаменте потребительского рынка.

Пётр Вагин напомнил предпринимателям, что до 31 мая проходит голосование на портале 72.gorodsreda.ru за дизайн-проекты пяти тюменских локаций, которые будут приведены в порядок по нацпроекту "Жилье и городская среда" в 2024 году. Это парк Константина Лагунова, сквер Леонида Згерского, зеленые уголки по улица Мусоргского, 38, 40, Энергостроителей, 10, Московскому тракту, 163. Он пригласил предпринимательское сообщество, осуществляющее торговлю на улицах Тюмени в фудтраках, включиться в голосование.