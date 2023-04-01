Евгений Заболотный: жителям Тюмени небезразлично, как будет развиваться город

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный принял участие в онлайн-голосовании за дизайн-проекты предстоящего благоустройства территорий областного центра.

Напомним, что до конца мая тюменцам предлагается выбрать на платформе Министерства строительства РФ один из двух дизайн-проектов для пяти зеленых уголков города. Победившие в голосовании проекты будут реализованы в 2024 году.

Территории были отобраны тюменцами в январе 2022 года на портале "Я решаю!", к опросу присоединились почти 10 тыс. человек.

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

"Тюменцы всегда были активны в вопросах благоустройства, им небезразлично, как развивается город, - считает Евгений Заболотный. – Голосование занимает пару минут, но его результат важен для формирования комфортной городской среды".

Два из пяти предложенных для голосования общественных пространства - парк Константина Лагунова в микрорайоне Суходольский и Энергостроителей, 10 - расположены в избирательном округе депутата Александра Григорьева.

Озелененная зона по ул. Московский тракт, 163 входит в округ депутата Екатерины Вешкурцевой, а зеленый уголок на ул. Мусоргского, 40 – в округ Андрея Потапова. Сквер Леонида Згерского в центре Тюмени находится в ведении депутатов по единому избирательному округу городской думы.

Николай Ступников