Сотрудник тюменской автомойки вынес с работы и продал турбосушку
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Тюменца, подозреваемого в краже турбосушки с автомойки на ул. Полевой, задержали сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело. Ущерб составил более 16 тыс. рублей, сообщает УМВД по Тюменской области.
Ранее судимый за кражи 33-летний местный житель оказался работником предприятия, и в тот день решил присвоить оставленный без присмотра аппарат.
Похищенное имущество мужчина сдал в комиссионный магазин, а вырученные четыре тысячи рублей потратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".