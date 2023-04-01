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Сотрудник тюменской автомойки вынес с работы и продал турбосушку

Происшествия, 16:38 21 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменца, подозреваемого в краже турбосушки с автомойки на ул. Полевой, задержали сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело. Ущерб составил более 16 тыс. рублей, сообщает УМВД по Тюменской области.

Ранее судимый за кражи 33-летний местный житель оказался работником предприятия, и в тот день решил присвоить оставленный без присмотра аппарат.

Похищенное имущество мужчина сдал в комиссионный магазин, а вырученные четыре тысячи рублей потратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

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# кража , уголовное дело

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