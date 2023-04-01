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Наркокурьер вез из Новосибирска в Нижневартовск крупную партию метилэфедрона

Происшествия, 17:30 21 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Наркокурьера с крупной партией метилэфедрона задержала полиция на Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском районе. Житель Кемеровской области вез в Нижневартовск более полутора килограммов наркотика. Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД по Тюменской области.

При общении с сотрудниками полиции водитель автомобиля Toyota заметно нервничал, полицейские приняли решение провести досмотр. В присутствии понятых под капотом обнаружены и изъяты три полимерных пакета с неизвестным веществом.

Экспертиза установила, что в пакетах содержится синтетический наркотик метилэфедрон. 29-летний мужчина признался, что ехал из Новосибирска в Нижневартовск, где собирался сбыть наркотики через тайники.

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# наркотики , уголовное дело

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