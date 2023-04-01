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В Юргинском районе идет проверка по факту пожара с двумя погибшими

Происшествия, 16:16 21 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Следователи устанавливают обстоятельства гибели двух жителей Юргинского района. Частный деревянный дом сгорел в селе Субботина 21 апреля.

"Проводится доследственная проверка, в ходе которой следователи установят причины возгорания. По предварительным данным, причиной стала непотушенная сигарета", — сообщает СУ СК по Тюменской области.

Проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, которые сообщили о возгорании.

Напомним, в ходе тушения пожара были обнаружены тела двух мужчин 1969 и 1979 годов рождения.

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# пожар , следователи

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