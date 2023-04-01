После пожара в нежилом доме в Тюмени скорой передали одного пациента

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Одного человека передали бригаде скорой помощи после пожара в доме на ул. Холодильной в Тюмени 24 апреля, сообщает администрация города.

"На момент возгорания в здании находились два человека, которые и устроили пожар. Оба без определенного места жительства. Одного из них передали бригаде скорой помощи. Открытое горение в здании ликвидировано", – сообщили в администрации.

Двухэтажный дом расселили в апреле. Здание готовились снести и в апреле же уведомили ресурсные организации об отключении от сетей. Также в доме были заколочены двери и окна.