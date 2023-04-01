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Прокурор Тюменской области взял на контроль ход проверки по факту ДТП с автобусом

Происшествия, 23:56 24 апреля 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль проведение проверки по факту ДТП с рейсовым автобусом в Ярковском районе.

Напомним, авария с участием рейсового междугороднего автобуса и пустого бензовоза "КамАЗ" произошла на 110-м км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск. По данным Госавтоинспекции, пострадали девять человек.

Все пострадавшие доставлены в больницу. По поручению прокурора области Владислава Московских прокуратурой Ярковского района организована проверка, в ходе которой установят причины и обстоятельства произошедшего, дадут оценку соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения.

При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП , прокуратура Тюменской области

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