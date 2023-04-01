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Лучшую команду Тюменской области определят на соревнованиях "Школа безопасности"

Спорт, 18:20 27 апреля 2023

центр "Аванпост" | Фото: центр "Аванпост"

Областные соревнования "Школа безопасности" на Кубок Героя России Владимира Шарпатова пройдут в Тюмени на базе центра "Аванпост" с 28 по 30 апреля. В них примут участие детские команды региона, сообщает региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост".

За три соревновательных дня участники пройдут девять испытаний. Их ожидает кросс на дистанцию в 1 км и выполнение силовых упражнений на перекладине. Также ребята покажут себя с творческой стороны в визитке.

Торжественное открытие соревнований посетит Герой России Владимир Шарпатов. Во второй день команды проверят свои навыки в поисково-спасательных работах, пройдут маршрут выживания и полосу препятствий.

В финальный третий день участников ждут соревнования по боевому развертыванию. Ребятам предстоит на скорость надеть форму спасателей, транспортировать пострадавшего, преодолеть высокое препятствие и потушить пожар.

На каждом из этих этапов выступает по одному человеку из команды, а самое важное для них - это скорость и четкость действий. Соревнования завершатся закрытием, на котором станет известен победитель 2023 года.

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# Владимир Шарпатов , центр Аванпост

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