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В Тюменской области на полях работает только 9 % импортной техники

Экономика, 16:37 26 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Импортные посевные комплексы и тракторы в отрасли растениеводства Тюменской области составляют 9 % от общего количества техники. Остальное – российского и белорусского производства.

Об этом заместитель директора департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Наталья Огородникова рассказала во время прямого эфира в сообществе ЦУР во ВКонтакте.

"С началом действия антироссийских санкций не было отказов от иностранных дилерских компаний в поставке запчастей. Просто немного увеличились сроки поставки, это связано с изменением логистики", - уточнила она.

В Тюменской области действует программа льготного кредитования лизинга сельхозтехники. На выделение субсидии полеводам за приобретение техники заложено более 230 млн рублей в 2023 г.

Наталья Огородникова отметила, что за купленную сельхозтехнику хозяйствам компенсируется до 20 % от суммы. А по программе Росагролизинга за новую технику, купленную по весне, платежи начнут взимать только после уборки урожая.

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# АПК , посевная кампания , субсидии , техника

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