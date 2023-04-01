Тюменские огнеборцы помогают тушить пожар в Курганской области

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20 жилых домов и 20 нежилых построек на площади 6000 кв.метров горят в дер. Логоушка Курганской области 27 апреля. На борьбу с пожаром направлены аэромобильные группировки из Тюменской и Челябинской областей, от Уральского учебно-спасательного центра МЧС России.

По информации МЧС России на 18 часов, за два часа огонь распространился с 10 домов еще на столько же. Площадь возгорания увеличилась в 2,5 раза. На место происшествия вылетел вертолёт Ми-8. Ситуация осложнена аномальной жарой и сильными порывами ветра.

Жителей деревни эвакуируют в пункты временного размещения.

Напомним, от пожаров в Курганской и Свердловской областях утром в Тюмени наблюдалась дымка. Исследования воздуха показали, что превышений предельно-допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ не выявлено.