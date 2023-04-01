Жители Тобольского района заплатят 65 тысяч рублей за поджоги травы

| Фото: Telegram-канал Леонида Митрюшкина | Фото: Telegram-канал Леонида Митрюшкина

65 тыс. рублей заплатят шестеро жителей Тобольского района за поджоги сухой травы и нарушение противопожарного режима. Об этом глава муниципалитета Леонид Митрюшкин написал в своих соцсетях.

"Благо, что вовремя подоспела помощь, и никто не пострадал", - отметил он и напомнил, что с 3 апреля в области губернатор Александр Моор объявил противопожарный режим, запрещено разводить костры, ходить в лес, сжигать мусор и пускать сельскохозяйственные палы.