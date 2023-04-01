В тюменском ХК "Рубин" изменился тренерский состав
| Фото: из сообщества ХК "Рубин" во ВКонтакте
В тюменском хоккейном клубе "Рубин" изменился тренерский состав. У нападающих, вратарей и в молодежной команде появились новые тренеры, сообщает пресс-служба клуба.
В тренерский штаб "Рубина" вошел Дмитрий Андреев, он будет отвечать за подготовку нападающих. В сезоне 22/23 Андреев работал главным тренером молодежной команды "Тюменский Легион".
В штаб мастеров также перешёл тренер вратарей Илья Попов. Антон Огородников в новом сезоне будет работать в молодежной команде.