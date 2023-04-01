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В тюменском ХК "Рубин" изменился тренерский состав

Спорт, 14:25 28 апреля 2023

из сообщества ХК "Рубин" во ВКонтакте | Фото: из сообщества ХК "Рубин" во ВКонтакте

В тюменском хоккейном клубе "Рубин" изменился тренерский состав. У нападающих, вратарей и в молодежной команде появились новые тренеры, сообщает пресс-служба клуба.

В тренерский штаб "Рубина" вошел Дмитрий Андреев, он будет отвечать за подготовку нападающих. В сезоне 22/23 Андреев работал главным тренером молодежной команды "Тюменский Легион".

В штаб мастеров также перешёл тренер вратарей Илья Попов. Антон Огородников в новом сезоне будет работать в молодежной команде.

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# тренеры , хоккей

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