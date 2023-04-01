В Тюмени планируют создать распределительный центр плодоовощной продукции из Узбекистана

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Предприниматели Тюменской области готовы наладить сотрудничество с предприятиями Узбекистана, занятыми выращиванием и переработкой овощей и фруктов. Для этого в Тюмени создадут распределительный центр, в который будет поступать продукция.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила директор потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова, комментируя итоги участия делегации региона в форуме "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте.

"Коллеги из Узбекистана активно работают с Новосибирской областью. А вот в Тюменской области продукция овощная, фруктовая из Узбекистана не представлена. И сегодня уже есть партнеры, которые заинтересованы в развитии этих отношений", - сказала она.

Во время встречи с представителями бизнеса в Узбекистане решался вопрос выстраивания транспортных коридоров. Страна граничит с Казахстаном, где отличные дороги, ведущие в тюменский регион, отметила Мария Трофимова. Так что проблем с логистикой не будет.

"В ближайшее время будем ждать ответный визит для того, чтобы посмотреть, где и с кем можно посотрудничать, поработать именно в сфере потребительского рынка", - добавила она.

Напомним, форум "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте работал с 24 по 27 апреля. По итогам участия четыре тюменские компании в присутствии губернатора Тюменской области Александра Моора подписали соглашения о сотрудничестве с предприятиями Узбекистана. Основные направления взаимодействия: автозапчасти для грузовых автомобилей, образовательные услуги, металлическая мебель, кондитерские изделия. Сумма контрактов - более 42 млн рублей.

Анжела Лебедева