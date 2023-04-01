Александр Моор: от точности и профессионализма пожарных зависят жизни
От точности и профессионализма пожарных зависят жизни. Быть пожарным - это особая судьба и работа. Об этом сказал в поздравлении с Днем пожарной охраны губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.
"Для этих людей рисковать своей жизнью – норма. Мы гордимся нашими земляками, которые выбрали для себя такую профессию. Но и им, которые рискуют своей жизнью каждый день нужна наша забота. Своим поведением, поступками мы можем существенно облегчить их трудную работу. Для этого нужно соблюдать самые простые правила противопожарной безопасности", - подчеркнул глава региона, обращаясь к землякам.
Он пожелал сотрудникам Федеральной противопожарной службы, авиалесоохраны и муниципальным пожарным здоровья, поддержки и любви в их семьях.
Видео t.me/av_moor.