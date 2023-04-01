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Александр Моор: от точности и профессионализма пожарных зависят жизни

Губернатор, 12:42 30 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

От точности и профессионализма пожарных зависят жизни. Быть пожарным - это особая судьба и работа. Об этом сказал в поздравлении с Днем пожарной охраны губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

"Для этих людей рисковать своей жизнью – норма. Мы гордимся нашими земляками, которые выбрали для себя такую профессию. Но и им, которые рискуют своей жизнью каждый день нужна наша забота. Своим поведением, поступками мы можем существенно облегчить их трудную работу. Для этого нужно соблюдать самые простые правила противопожарной безопасности", - подчеркнул глава региона, обращаясь к землякам.

Он пожелал сотрудникам Федеральной противопожарной службы, авиалесоохраны и муниципальным пожарным здоровья, поддержки и любви в их семьях.

Видео t.me/av_moor.

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# Александр Моор , пожарные

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