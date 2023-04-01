Бывшего тренера по дзюдо встретил в Тюнёво губернатор Тюменской области

| Фото: ТГ-канал губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: ТГ-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

Бывшего тренера по дзюдо встретил в Тюнёво губернатор Тюменской области Александр Моор во время визита на пожарный пост. Об этом глава региона сообщил в Telegram-канале.

"Оказывается, здесь несет службу мой тренер по дзюдо - Пётр Иванович Кондрюков. Сейчас он старший дежурной смены - водитель пожарного автомобиля. В 1984 году вместе с одноклассниками записался в секцию единоборств к Петру Ивановичу. Он тренировал в СК "Динамо" на Володарского. Выезжали на сборы, он нас многому научил", - рассказал глава региона.

Пока губернатор ездил смотреть опашку населенных пунктов, его бывший тренер принес фотографии. На черно-белом снимке они стоят также рядом, как и почти 40 лет спустя.