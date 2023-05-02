В Тюменской области сформируют центр компетенций "Гостеха"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Центр компетенций по тестированию цифровых продуктов на платформе "Гостеха" создадут в Тюменской области. Специалисты уже прошли подготовку, рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в региональном департаменте информатизации.

"На текущий момент команда специалистов "Центра информационных технологий Тюменской области" прошла обучение в части проектирования и управления разработкой на платформе "Гостех". Они в дальнейшем примут участие в формировании центра компетенций", - уточнили в ведомстве.

Принято также решение о создании новых государственных информационных систем в Тюменской области на платформе "Гостех". Их перечень определят после оценки целесообразности.

Отметим, что платформа "Гостех" разработана для сокращения сроков создания и развития государственных информационных систем. А также для поддержки разработок отечественных решений в области IТ. На ней создадут каталог цифровых продуктов, а также унифицируют механизмы информационной безопасности. Пользоваться продуктами смогут органы местного управления; предприятия, корпорации и компании с государственным участием.

Оксана Корнеенкова