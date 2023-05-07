Тюменские депутаты поддержали изменения в Лесной кодекс РФ

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Депутаты Тюменской областной думы поддержали изменения в Лесной кодекс РФ и федеральный закон "О введении в действие Лесного кодекса РФ", которые касаются осуществления изыскательской деятельности.

Это, по словам заместителя председателя регионального парламента Галины Резяповой, очень значимый федеральный законопроект, инициированный депутатами Госдумы Дмитрием Кобылкиным, Павлом Завальным, Евгением Марковым, Юрием Станкевичем.

"Он важен для недропользователей и для других хозяйствующих субъектов, которые в своей деятельности используют лесные участки, берут их в аренду, - пояснила она. - Изменения актуальные. Напомню, в 2021 году в РФ было заключено 385 договоров на аренду лесных участков площадью около 42 тысяч гектаров. В настоящее время 25-й статьей Лесного кодекса установлены следующие виды разрешенного использования лесов – это осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых и др. А такой вид разрешенного использования, как "изыскательская деятельность" в Лесном кодексе отсутствует. При этом в настоящий момент кодекс допускает такие действия только на основании проекта освоения лесов – в его отсутствие рубка будет считаться незаконной. Поправки приведут к тому, что сам процесс о проведении этих работ значительно ускорится, согласительные процедуры упростятся".

Изыскательная деятельность подразумевает осуществление работы по инженерным изысканиям, которые являются комплексом технических и экономических исследований района строительства для получения данных, необходимых для разработки наиболее целесообразных решений при проектировании, строительстве и реконструкции зданий и сооружений.

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, несмотря на имеющиеся нормы, регулирующие эту деятельность, их отсутствие в Лесном кодексе вызывает сложности в правоприменении. По данному вопросу поступают обращения от органов власти субъектов Российской Федерации и бизнес-сообщества.