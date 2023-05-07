Александр Моор поздравил работников радиостанций и отраслей связи с профессиональным праздником

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Работники радиостанций и всех отраслей связи Тюменской области - увлеченные свои делом люди, профессионалы, всегда открытые к восприятию инноваций, отметил в своем поздравлении с Днем радио губернатор региона Александр Моор. Он празднуется сегодня, 7 мая.

"Тюменская область ежегодно реализует программу по устранению цифрового неравенства, чтобы жители даже небольших деревень получали доступ к современным цифровым сервисам, электронным госуслугам и общению посредством устойчивой мобильной и интернет-связи. Сегодня более 80 % домохозяйств региона имеют широкополосный доступ к информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", а социально значимые объекты обеспечены им на 100%", — рассказал Александр Моор.

Он подчеркнул, что среди других актуальных задач отрасли - повышение качества телекоммуникационных услуг, обеспечение бесперебойной работы всех информационных систем, в том числе с учетом новых вызовов.