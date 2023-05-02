Почти два миллиона рублей отдал тюменец позвонившему через мессенджер мошеннику
1,9 млн рублей лишился житель Тюмени, поверив незнакомцу, который при звонке по WhatsApp представился ему сотрудником правоохранительных органов.
Как сообщает прокуратура Тюменской области, злоумышленник обратился к потерпевшему по имени и отчеству и сообщил, что мошенники пытаются оформить на его имя кредит. Для сохранения денег звонивший предложил тюменцу самостоятельно оформить кредит в банке и перечислись деньги на некий "безопасный счет".
Следуя инструкциям, потерпевший оформил кредиты в различных банках и перечислил денежные средства в размере 1,9 млн рублей на счета, указанные мошенником.
Всего от рук телефонных и интернет-мошенников за минувшую неделю пострадали 84 жителей Тюменской области, общая сумма похищенных средств составила 22,5 млн рублей.