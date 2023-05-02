Почти два миллиона рублей отдал тюменец позвонившему через мессенджер мошеннику

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1,9 млн рублей лишился житель Тюмени, поверив незнакомцу, который при звонке по WhatsApp представился ему сотрудником правоохранительных органов.

Как сообщает прокуратура Тюменской области, злоумышленник обратился к потерпевшему по имени и отчеству и сообщил, что мошенники пытаются оформить на его имя кредит. Для сохранения денег звонивший предложил тюменцу самостоятельно оформить кредит в банке и перечислись деньги на некий "безопасный счет".

Следуя инструкциям, потерпевший оформил кредиты в различных банках и перечислил денежные средства в размере 1,9 млн рублей на счета, указанные мошенником.

Всего от рук телефонных и интернет-мошенников за минувшую неделю пострадали 84 жителей Тюменской области, общая сумма похищенных средств составила 22,5 млн рублей.