  • 3 мая 20233.05.2023среда
  • В Тюмени 21..23 С 6 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменские бойцы поблагодарили земляков за передачу допоборудования в зону СВО

Общество, 17:30 03 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские бойцы поблагодарили земляков за передачу дополнительного оборудования в зону СВО. Командир подразделения выразил признательность за поддержку и похвалил тюменских ребят, с которыми он служит, передает инфорцентр регионального правительства.

"Огромное спасибо городам области: Тобольск, Ишим, Ялуторовск, Заводоуковск. И районам: Абатский, Голышмановский, Омутинский. И остальные районы, большое вам спасибо! Выражаю огромную благодарность за вашу поддержку, за ваш труд, за то, что вы помогаете. В такую даль отправили запчасти для нашей техники. Победа будет за нами! Скоро вернемся".

Из Тюменской области в зону проведения специальной военной операции продолжают отправлять дополнительное оборудование по поручению губернатора Александра Моора. Внести вклад в сбор может каждый. В регионе продолжается акция "100 миллионов для Победы".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# спецоперация

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:07 03.05.2023В Тюмени из-за велогонки автобусы 41 и 84 поменяют маршрут 8 мая
18:37 03.05.2023Тюменским бойцам именных подразделений передали обмундирование
18:14 03.05.2023Акция "Под парусами Победы" впервые пройдет в Тюмени
18:03 03.05.2023Федеральный эксперт рассказал тюменской молодежи, какие профессии заменит нейросеть