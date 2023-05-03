Тюменские бойцы поблагодарили земляков за передачу допоборудования в зону СВО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские бойцы поблагодарили земляков за передачу дополнительного оборудования в зону СВО. Командир подразделения выразил признательность за поддержку и похвалил тюменских ребят, с которыми он служит, передает инфорцентр регионального правительства.

"Огромное спасибо городам области: Тобольск, Ишим, Ялуторовск, Заводоуковск. И районам: Абатский, Голышмановский, Омутинский. И остальные районы, большое вам спасибо! Выражаю огромную благодарность за вашу поддержку, за ваш труд, за то, что вы помогаете. В такую даль отправили запчасти для нашей техники. Победа будет за нами! Скоро вернемся".

Из Тюменской области в зону проведения специальной военной операции продолжают отправлять дополнительное оборудование по поручению губернатора Александра Моора. Внести вклад в сбор может каждый. В регионе продолжается акция "100 миллионов для Победы".