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Более 300 человек тушат пожары в Тюменской области

Происшествия, 19:33 04 мая 2023

МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

Более 300 человек и 70 единиц техники задействованы в тушении природных пожаров в Тюменской области. В регионе зарегистрировано 462 ландшафтных пожара, площадь пройденная огнем составила 4 тыс. 442 га, сообщает информационный центр регионального правительства.

Из-за теплой и ветренной погоды обстановка серьезная. В тушении пожаров участвуют сотрудники МЧС, Тюменской авиабазы, Противопожарной службы Тюменской области, задействована авиация.

"Напоминаю, что в Тюменской области объявлен особый противопожарный режим. Запрещено посещение лесов, разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов. Предприятиям запрещено проведение любых огневых работ", - сказал директор Департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович.

Добавим, всего с начала пожароопасного сезона на тушении природных пожаров задействовано более 3,5 тыс. человек и 1 тыс. 100 единиц техники. Органы управления и силы РСЧС Тюменской области перешли на режим повышенной готовности.

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# ландшафтные пожары , управление МЧС по Тюменской области

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