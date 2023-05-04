Более 300 человек тушат пожары в Тюменской области

| Фото: МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

Более 300 человек и 70 единиц техники задействованы в тушении природных пожаров в Тюменской области. В регионе зарегистрировано 462 ландшафтных пожара, площадь пройденная огнем составила 4 тыс. 442 га, сообщает информационный центр регионального правительства.

Из-за теплой и ветренной погоды обстановка серьезная. В тушении пожаров участвуют сотрудники МЧС, Тюменской авиабазы, Противопожарной службы Тюменской области, задействована авиация.

"Напоминаю, что в Тюменской области объявлен особый противопожарный режим. Запрещено посещение лесов, разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов. Предприятиям запрещено проведение любых огневых работ", - сказал директор Департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович.

Добавим, всего с начала пожароопасного сезона на тушении природных пожаров задействовано более 3,5 тыс. человек и 1 тыс. 100 единиц техники. Органы управления и силы РСЧС Тюменской области перешли на режим повышенной готовности.