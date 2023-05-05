Тюменские росгвардейцы присоединились к акции "Бессмертный автополк"

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

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Более 80 служебных автомобилей Росгвардии с портретами героев Великой Отечественной войны будут круглосуточно патрулировать населенные пункты Тюменской области. Как сообщает информационный центр регионального правительства, сотрудники и ветераны управления присоединились ко Всероссийской акции "Бессмертный автополк".

"Мы гордимся, что идейный вдохновитель акции "Бессмертный полк" Геннадий Кириллович Иванов когда-то служил в нашем подразделении. А сейчас является для молодых сотрудников личным примером мужества, патриотизма, верности долгу и Родине", - отметил начальник отдела вневедомственной охраны по городу Тюмени полковник полиции Александр Савин.