День Победы спортивные тюменцы отметят заплывами, забегом и велогонкой

| Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени | Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени

Несколько спортивных мероприятий, посвященных Дню Победы, пройдет в Тюмени накануне праздника, 8 мая, сообщает городской департамент по спорту.

Спортивный марафон в 12 часов начнут моржи с заплыва "Доплыть до Победы" от акватории Туры в районе аквапарка "ЛетоЛето". Протяженность составит 5 км по направлению к мультицентру "Контора пароходства".

В 13 часов 45 минут стартует второй физкультурно-патриотический заплыв "Бессмертный полк". Поклонники зимнего плавания на этот раз поплывут с портретами своих дедов и родственников, принимавших участие в ВОВ.

У мультицентра "Контора пароходства" в 12 часов начнут сбор участники легкоатлетической эстафеты, а в 13 часов состоится торжественное открытие соревнований.

В 13 часов 30 минут участники выйдут на старт девяти этапов забегов, в каждом из которых и мужчинам, и женщинам нужно будет преодолеть 260 м. На первом этапе - это 760 м, общая дистанция эстафеты - 3 тыс. 80 м.

В районе Лесобазы в 11 часов состоится заезд открытой городской "Велогонки-критериум" памяти героя Советского Союза М. Мельникайте.

В 11 часов 15 минут стартуют заезды на дистанции по 4,6, 8,10,12 и 14 кругам. Награждение участников запланировано на 15 часов.