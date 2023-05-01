Ярмарка-выставка товаров от самозанятых пройдет на предпринимательском форуме в Тюмени
Ярмарка-выставка товаров от самозанятых пройдет на предпринимательском форуме в Тюмени 19 мая. Кроме того, они смогут пообщаться с опытными бизнесменами и и получить консультации по актуальным мерам поддержки самозанятых, сообщает Торгово-промышленная палата Тюменской области.
"Сегодня все чаще встает вопрос о качественном ведении бизнеса. Самозанятых интересуют темы продвижения своего дела, построения бизнес-процессов, автоматизации. Этому и посвящена наша площадка "День самозанятых", - пояснил исполнительный директор тюменского регионального отделения "ОПОРЫ РОССИИ" Наиль Хакимов.
В сообщении отмечается, что в регионе зарегистрировано более 80 тыс. самозанятых.
Подробнее о работе площадок, навигации и событиям на сайте тюменьфорум.рф.